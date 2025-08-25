No entanto, o resultado e o placar pouco importaram diante de um feito tão importante, como afirmou a capitã da seleção brasileira, Eshyllen Coimbra: É uma honra estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosas por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas lutamos até o final e demos o nosso melhor.
O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo que podiam. Elas precisam de mais jogos deste nível para evoluir, é a única opção. Não é fácil estar sempre se defendendo, já que ficam pouco com a posse de bola e acabam tendo um desgaste maior. Mas vejo que agora entenderam melhor a dinâmica dos jogos que terão pela frente e acredito que teremos uma segunda rodada melhor, declarou o técnico da seleção brasileira, o uruguaio Emiliano Caffera.
O próximo compromisso do Brasil na competição será contra a França, partida que está programada para ser disputada no próximo domingo (31).
Tags:
brasil | Copa do Mundo | Esportes | Rugby | Seleção Brasileira | Yara