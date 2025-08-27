Brasil encerra fase de grupos da AmeriCup com revés para os EUA por 90 a 78.Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 27, 2025
Bruno Caboclo 21 pontos
Yago Mateus 14 pontos
A Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira pelas Quartas de Final contra a Rep. Dominicana, com horário a definir. pic.twitter.com/7Oq9d7TSfC
Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.
Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo.
O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.