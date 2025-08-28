! A vaga é nossa. Vitória contra a Dominicana por 94 a 82 e classificação GARANTIDA!Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 28, 2025
Georginho 28 pontos
Yago Mateus 25 pontos
Bruno Caboclo 19 pontos
VAMOS PRA CIMA, BRASIL! ISSO É SELEÇÃO BRASILEIRA! pic.twitter.com/Xx7vxwuq7t
O destaque da seleção brasileira neste confronto foi o ala/armador Georginho de Paula, que somou, diante dos dominicanos, 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes.
Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação no próximo sábado (3). Porém, ainda falta ser definido o seu adversário, que sairá do confronto entre Estados Unidos e Uruguai.
