O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (28) que vai criar uma universidade dos esportes no Brasil, em um anúncio que deve ocorrer no início de setembro.

A declaração foi dada durante um encontro, no Palácio do Planalto, em que o presidente recebeu atletas de ginástica rítmica que conquistaram duas medalhas no mundial da modalidade, realizado no Rio de Janeiro, na semana passada.

"Nós vamos anunciar, logo logo, uma universidade dos esportes aqui no Brasil. A ideia inicial era criar uma faculdade de futebol. E eu achei que era melhor a gente avançar para uma coisa mais geral, porque a questão do esporte é mega diverso. Eu, agora que estou um pouco mais idoso, eu virei fã do surfe. Eu virei fã do skate", destacou.

Ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca, o presidente disse que também que deve se encontrar com jogadoras de futebol. Ele planeja uma recepção para elas e para representantes de entidades voltadas ao esporte no país.

O ministro informou o envio de um projeto lei de incentivo ao futebol praticado por mulheres. Em 2027, o Brasil será sede da Copa do Mundo de futebol feminino.

Ainda durante a cerimônia, Lula defendeu o Bolsa Atleta, um programa de apoio do desenvolvimento esportivo dos atletas.

"Nós criamos o Bolsa Atleta porque a gente descobria que tinha pessoas que queriam treinar e que não tinham tênis, pessoas que queriam ser corredores e que as pessoas não tinham tênis para correr, ficavam correndo descalças e ninguém vai patrocinar uma pessoa que não é famosa", observou.

Nomeação para agências

Em uma agenda anterior, também no Planalto, Lula se reuniu com novos diretores nomeados para 14 agências reguladoras. O evento contou com a presença de ministros de Estado e dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Em discurso aos novos gestores, cuja atuação tem autonomia definida, o presidente pediu compromisso com o país.

"A partir de agora, vocês [diretores de agências reguladoras] não devem satisfação ao presidente Lula. Agora vocês são membros de agências reguladoras que têm que prestar serviço ao povo brasileiro. Vocês agora devem ao povo brasileiro aquilo que vocês têm de melhor", afirmou Lula.

