, disputado na Tailândia. Neste domingo (31), em Bangkok,, com parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

O Brasil volta a jogar na quinta-feira (4), em horário a ser confirmado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), contra a França. As adversárias se garantiram nas quartas ao surpreenderem a China por 3 sets a 1 (25/20, 27/25, 22/25 e 25/20).

A ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira, foi a protagonista do jogo, com 21 pontos, sendo 17 em ataques, três em bloqueios e um ace (nome dado ao ponto direto de saque). A também ponteira Júlia Bergmann (12 pontos), a oposta Rosamaria (11 pontos) e a levantadora Roberta (quatro pontos, sendo três em aces) foram outros destaques do time de José Roberto Guimarães.