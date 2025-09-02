>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aceitação do público

Com o Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período.

O alcance médio por jogo também aumentou, passando de 118 mil para 140 mil domicílios, com crescimento no tempo médio de permanência por partida. Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), o alcance saltou de 2,1 milhões de pessoas em 2024 para 3 milhões em 2025, um aumento de 42,8%.

Além do Brasileirão Feminino A1, a TV Brasil também transmite as séries A2, A3 e exibiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e os jogos da Conmebol Copa América de Futebol Feminino, que consagrou a seleção brasileira como campeã pela 9ª vez e garantiu vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Sobre a Confut 2025

A Confut Sudamerica destaca-se como um lugar estratégico para a criação de redes, intercâmbio de conhecimentos e o fomento de associações que impulsionam o desenvolvimento do futebol sul-americano, abordando temas como gestão, marketing tecnologia, formação de atletas e novos modelos de negociação no esporte.

Um dos destaques da programação deste ano é a realização da 3ª Cúpula do Futebol Feminino, espaço dedicado à discussão de estratégias e oportunidades para o crescimento da modalidade.

