exibe neste domingo (7), às 10h30, o jogo de ida da grande final da Série A1 do Brasileirão feminino de futebol, entre Cruzeiro e Corinthians, dando sequência à cobertura especial do campeonato. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), e promete fortes emoções aos torcedores.

O Cruzeiro chega embalado após eliminar o Palmeiras com o placar agregado de 4 a 3, conquistando de forma inédita uma vaga na final da elite do futebol feminino. As Brabas, tricampeãs da competição, avançaram ao superar o São Paulo no jogo de ida por 2 a 0 e empatar o de volta em 2 a 2, garantindo mais uma vez presença na decisão.

O confronto marca o início da disputa pelo título nacional. O jogo de volta será no domingo seguinte (14), com mando de campo do Corinthians, por ter somado mais pontos ao longo do campeonato.

A transmissão reforça a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A1, a emissora também exibiu partidas das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som. Saiba como sintonizar.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, pelo site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

Assista também pela WebTV.

Tags:

Brasileirão Feminino | Cruzeiro e Corinthians | TV Brasi