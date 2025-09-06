Vamos pelo bronzeTime Brasil (@timebrasil) September 6, 2025
Após partida disputadíssima contra a Itália na semifinal, decidida no tie-break, nossa seleção irá brigar pela medalha de bronze do Mundial de Vôlei. Neste domingo (7/9), às 5h30, o duelo é contra o Japão.
Juntos até o final!
Volleyball World pic.twitter.com/2wJNY7vcdi
Não é fácil sair de uma partida como essa na qual tivemos muitas oportunidades. A Itália mostrou porque é o melhor time do mundo e soube jogar nos momentos de pressão. É um time muito sólido, nós conseguimos marcar o time delas em alguns momentos, mas elas têm um banco muito forte. Estou muito orgulhosa da nossa equipe, da atitude e da maneira que nos comunicamos dentro de quadra, declarou a ponteira Gabi, que marcou 29 pontos contra o time italiano.
Agora, o Brasil medirá forças com o Japão, a partir das 5h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (27). A decisão do Campeonato Mundial será disputado entre Itália e Turquia.
brasil | Campeonato Mundial | Esportes | Itáli | Seleção Brasileira | vôlei