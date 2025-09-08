FOTO: Divulgação - Atlético-MG x Santos: duelo de gigantes na Arena MRV promete equilíbrio na 23ª rodada

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro traz um dos confrontos mais aguardados do fim de semana: Atlético-MG x Santos, domingo, às 16h, na Arena MRV. De um lado, o Galo de Hulk e Paulinho tentando manter a consistência para encostar no topo da tabela. Do outro, um Santos renovado, com jovens talentos e o brilho midiático de Neymar, em busca de recuperação para se afastar da zona incômoda.



O ambiente promete casa cheia em Belo Horizonte, com mais de 45 mil ingressos já comercializados.



“O Atlético-MG é sempre muito forte em casa, mas o Santos tem mostrado personalidade contra grandes rivais. Esse jogo pode ser um divisor de águas para ambos na temporada” — analisou o jornalista esportivo Ricardo Oliveira.



Momento das equipes



Atlético-MG:



- Está na parte superior da tabela, brigando por G-4.

- Vem de bons resultados em casa, mas alterna desempenho fora.

- Hulk segue sendo a principal referência ofensiva, com 8 gols no campeonato.

- Paulinho vive grande fase, participando diretamente de gols em 4 dos últimos 5 jogos.



Santos:



- Ainda busca regularidade, com campanha marcada por altos e baixos.

- Neymar voltou recentemente, mas o técnico ainda administra sua minutagem.

- O Peixe aposta também em jovens como Marcos Leonardo e Ângelo para surpreender.

- Fora de casa, conquistou pontos importantes contra Botafogo e São Paulo.



Retrospecto do confronto



O histórico é favorável ao Atlético-MG, principalmente em jogos recentes. Nos últimos 10 duelos entre os times pelo Brasileirão:



- 6 vitórias do Atlético-MG

- 2 empates

- 2 vitórias do Santos



Na Arena MRV, inaugurada em 2023, o Peixe ainda não venceu o Galo.



Odds da Bet365



De acordo com a atualização mais recente da Bet365:



- Vitória Atlético-MG: 1.72

- Empate: 3.80

- Vitória Santos: 4.60



As Bet365 odds refletem o favoritismo do Galo em casa, mas também mostram que o Santos pode surpreender.



“A linha da Bet 365 indica superioridade do Atlético-MG, mas com Neymar em campo é sempre perigoso subestimar o Santos” — comentou Juliana Souza, especialista em apostas esportivas.



O que esperar do jogo



Espera-se um duelo de intensidade alta. O Atlético deve propor o jogo, com pressão ofensiva desde os primeiros minutos. O Santos, por sua vez, tende a explorar os contra-ataques rápidos, apostando na criatividade de Neymar e na velocidade dos jovens atacantes.



Se o Galo vencer, pode se consolidar como um dos candidatos diretos ao título. Já o Peixe, caso conquiste pontos, pode ganhar moral para arrancar rumo à parte de cima da tabela.



Tags:

arena | Arena MRV | Atlético | Atlético-MG | MG