O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (10), que enviará na sexta-feira (12) um projeto de lei, que ficou conhecido como PL do futebol feminino, para garantir incentivo à modalidade e combater o machismo.

Ele encontrou integrantes do elenco de jogadoras e da comissão técnica campeã da última Copa América Feminina. No dia 2 de agosto, o Brasil foi campeão ao vencer a Colômbia nos pênaltis (por 5 a 4), após um empate de 4 a 4 no tempo normal.

O projeto vai garantir às organizações esportivas formadas de futebol feminino, os mesmos direitos e benefícios conferidos às de futebol masculino, inclusive os recursos financeiros, afirmou.

Ele disse que é preciso incentivar o futebol feminino de base, as parcerias entre escolas, universidades e clubes de futebol para capacitação de talentos.

O projeto pretende ainda combater a discriminação, a intolerância, a violência contra mulheres nas práticas relacionadas ao futebol.

No Brasil, quando um atleta fica famoso, não falta nem patrocínio nem falta salário. Mas até a pessoa ficar famosa, é preciso saber quem é que cuida desse atleta, ponderou o presidente.

Universidade do Esporte

Ele ainda recordou a criação do Bolsa Atleta que garante incentivo às pessoas com mais necessidade o direito de praticar esporte.

O presidente Lula acrescentou que pretende criar no Brasil uma universidade de esporte. Uma universidade federal que possa agrupar todas as práticas de esporte. Não para ensinar o esporte, mas para aprimorar os esportistas.

O presidente afirmou que pretende realizar um grande evento para anunciar a universidade. Obviamente que a gente vai precisar da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), disse, enfatizando que vão ser necessários recursos da entidade

Lula aproveitou para recordar que o país vai sediar em 2027 a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu espero que esse sucesso de vocês na Copa América se repita na Copa do Mundo.

A seleção feminina foi a vice-campeã olímpica no ano passado.

Novas propostas

O ministro do Esporte, André Fufuca, também presente ao evento, disse que é inquestionável a evolução do futebol feminino.

Em entrevista à Agência Brasil, ele disse que o projeto é de uma lei nova.

Vai fazer algumas remodelagens em leis já existentes e também com algumas propostas novas. Trata-se de uma lei específica do desenvolvimento do futebol feminino, afirmou.

No discurso, o ministro contextualizou que 80% das atletas brasileiras são amadoras.

Com esse projeto de lei, todos os times que estiverem na primeira, segunda, terceira ou quarta divisão de futebol, só poderão ter 4 atletas amadores. A ideia é aumentar o profissionalismo da modalidade. As atletas, hoje, se engravidarem, não têm acesso aos direitos delas. Com esse projeto de lei, será garantido o direito das atletas, tanto na gravidez, como também após a gravidez.

"Sentimento único"

A goleira Claudia Luana, da seleção e do Fluminense-RJ, disse ao presidente que é uma honra sempre vestir a camisa da seleção.

É um sentimento único para gente. Ainda mais ganhar um título pela seleção, nem tem palavras para escrever, quanto isso é de muito orgulho para a gente.

A coordenadora técnica de Seleções Femininas da CBF, Cristiane Gambaré, garantiu que a entidade tem procurado apoiar as atividades da modalidade. Nós precisamos do apoio do governo federal, de todos os estados, governadores e senadores. Nós precisamos entregar um grande evento e é isso que nós estamos empenhados desde que assumimos a CBF, disse.

