O Fluminense garantiu presença na semifinal da Copa do Brasil após derrotar o Bahia pelo placar de 2 a 0, nesta quarta-feira (10) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Agora o Tricolor aguarda a partida entre Botafogo e Vasco para conhecer seu próximo adversário na competição.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNCEEEE O FLUMINEEEEENNNSEEEEEEE!



CANOBBIO ABRE O PLACAR, THIAGO SILVA VIRA O PLACAR DA ELIMINATÓRIA E O FLU SEGUE VIVO NA COPA DO BRASIL! NEEEEENNNNSEEEEEEEEEE! pic.twitter.com/GXm6bIHBUU Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 11, 2025

Após perder de 1 a 0 no confronto de ida em Salvador, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho contou com o apoio dos mais de 48 mil torcedores que compareceram ao estádio do Maracanã para construir o placar necessário para garantir a classificação no tempo regulamentar.

Tendo a vantagem de avançar com o empate, a equipe do técnico Rogério Ceni se fechou na defesa e permitiu que o Tricolor das Laranjeiras comandasse as ações desde o primeiro minuto de partida. Porém, apesar das inúmeras oportunidades criadas, o Fluminense só conseguiu abrir o placar no início da etapa final, com o uruguaio Canobbio em cobrança de pênalti aos nove minutos.

Mas o 1 a 0 ainda não garantia a presença do time de Renato Gaúcho nas semifinais. E a classificação veio após novo gol que teve como origem uma jogada de bola parada. Aos 38 minutos, Canobbio levantou a bola na área em cobrança de falta e Thiago Silva testou com força para superar o goleiro Ronaldo e marcar o gol da classificação.

Timão avança

Outra equipe a confirmar a presença nas semifinais da Copa do Brasil foi o Corinthians, que, jogando em Itaquera, bateu o Athletico-PR por 2 a 0 graças a gols de Gui Negão e Garro.

...O TIMÃO PARA A SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!!!!!



Na #CasaDoPovo, o Timão venceu novamente o Athletico e avançou de fase!!



Corinthians 2 0 Athletico



Rodrigo Garro

Gui Negão#VaiCorinthians pic.twitter.com/uSNC5tVVrp Corinthians (@Corinthians) September 11, 2025

