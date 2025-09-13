A AGAFUC-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) conquistou, nesta sexta-feira (12) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, o octacampeonato do Campeonato Brasileiro de futebol de cegos Série A 2025, ao vencer o Corinthians-SP nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A vitória nas penalidades foi por 2 a 1.

Depois de um empate no tempo normal em 1x1, a @agafuc1 derrotou o Corinthians nos pênaltis e se sagrou OCTACAMPEÃ do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos 2025 - Série A.



Com esta conquista, a AGAFUC chegou ao terceiro título consecutivo na competição, o seu oitavo na história (após as vitórias em 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024), e permanece sendo a equipe mais vencedora da história do torneio.

Começamos perdendo, mas conseguimos buscar o empate e vencer nos pênaltis. O Ricardinho marcou um gol decisivo, mostrando sua qualidade, e superamos as dificuldades anteriores nas cobranças. É um sentimento positivo. Conseguimos o oitavo título brasileiro, coroando 15 anos de trabalho da equipe. Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nossos jogadores se superaram e merecem os parabéns, declarou o técnico da equipe gaúcha, Rafael Astrada.

Antes da decisão da competição, o APACE-PB garantiu a medalha de bronze ao derrotar o AMC-MT por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.

