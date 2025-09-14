O Brasil iniciou a trajetória no Campeonato Mundial de vôlei masculino com uma vitória sobre a China por 3 sets a 1 (parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21), na manhã deste domingo (14) em Pasay City (Filipinas). A seleção brasileira busca o tetracampeonato nesta competição.

VITÓRIA NA ESTREIA pic.twitter.com/vKBK6TAfKN Vôlei Brasil (@volei) September 14, 2025

O principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho foi o ponteiro Arthur Bento, que somou o total de 17 pontos (15 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

A seleção brasileira está no Grupo H da competição, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição.

