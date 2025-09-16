CLASSIFICADAS! #MulheresDeAço avançam para as quartas de final da Copa do Brasil após triunfo sobre o Atlético-MG. Um a zero com gol da uruguaia Wendy. Time, que já havia eliminado o Grêmio na fase anterior, terá como seu próximo adversário definido por sorteio. #BBMP pic.twitter.com/6hxZtNqEglEsporte Clube Bahia (@ecbahia) September 16, 2025
Jogando na condição de mandantes, as Mulheres de Aço dominaram as ações desde os primeiros minutos de bola rolando. Porém, a equipe baiana só conseguiu garantir a vitória aos 28 minutos do segundo tempo, quando Wendy Carballo mostrou eficiência para superar a goleira Maike.
Leoas avançam
Outra equipe a avançar na Copa do Brasil foi o Sport, que bateu a Realidade Jovem pelo placar de 3 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife (PE). As Leoas construíram a vitória com gols de Gessica, Bianquinha e Layza, enquanto Ingrid descoutou para a equipe de São Paulo.
