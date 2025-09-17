ALISON DOS SANTOS NA FINAL!Time Brasil (@timebrasil) September 17, 2025
O brasileiro garantiu vaga na decisão dos 400m com barreiras no World Athletics Championships Tokyo 2025!
A grande final será nesta sexta-feira, às 9h15 (horário de Brasília).
Bora com tudo, Piu! #TimeBrasil #Atletismo #CAIXA pic.twitter.com/XzCZsu93Zo
Eu esbarrei na segunda barreira e é o que acontece nessa prova: tem um ritmo para fazer, e se você vem muito rápido, acaba batendo. Eu paguei esse preço, fui muito agressivo e a barreira ficou um pouco perto. Mas agora eu sei o que eu tenho que corrigir para acertar o começo da prova e terminar forte, declarou o brasileiro.
Alison dos Santos conquistou o título mundial em 2022. Depois, em 2023, Piu ficou com a 5ª posição no Mundial de Budapeste. Eu estou animado, confiante para a final. Quero ir para cima da medalha, quero estar no pódio, fazer um bom resultado. No último Mundial, eu fiquei fora do pódio por pouco e não quero ter aquela sensação de novo.
A decisão da prova dos 400 metros com barreiras do Mundial de Tóquio será disputada a partir das 9h15 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19).
Tags:
undefine