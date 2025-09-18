Quartas de Final da @libertadoresFlamengo (@Flamengo) September 17, 2025
Estudiantes-ARG
O Rubro-Negro da Gávea vive grande momento. Não perde há 9 jogos, desde a derrota por 1 a 0, em 31 de julho, no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, no próprio Maracanã para o Atlético-MG. De lá para cá, o Flamengo soma sete vitórias e dois empates. O último triunfo foi em Caxias do Sul-RS, por 2 a 0, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, competição liderada pelo Rubro-Negro.
Quartas da Libertadores, depois de uma temporada incrível como estamos fazendo. Claro que é o jogo mais importante do ano, destacou Filipe Luís sobre o confronto desta quinta-feira.
Para este confronto, o Rubro-Negro deve contar com o retorno de Bruno Henrique, mas o atacante deve começar a partida no banco. Já os recuperados Varela e Jorginho devem começar como titulares.
Desta forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Transmissão da Rádio Nacional
A Rádio Nacional transmite Flamengo e Estudiantes com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Rachel Motta. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:
