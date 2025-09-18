Jesus Shuttlesworth sorry Jaden Shackelford wins it at the buzzer for NBA G League UNITED! #IntercontinentalCup pic.twitter.com/6LfRQCk0ZzFIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 18, 2025
Os destaques do Rubro-Negro na partida foram o ala Gui Deodato, que somou 20 pontos, e ala-armador norte-americano Shaq Johnson, que também alcançou a marca de 20 pontos.
Ainda com chances de classificação para a final do Mundial de Singapura, o Flamengo votla a entrar em ação pela competição a partir das 6h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19), oportunidade na qual medirá forças com o Illawarra Hawks (Austrália).
basquete | Copa Intercontinental de Clubes | Esportes | Fib | flamengo | Mundial de Clubes | NBA G League United