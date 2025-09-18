O Flamengo foi derrotado por 93 a 91 pela NBA G League United (Estados Unidos), na manhã desta quinta-feira (18) em Singapura, em sua estreia na Copa Intercontinental de Clubes da Fiba (Federação Internacional de Basquete).

Os destaques do Rubro-Negro na partida foram o ala Gui Deodato, que somou 20 pontos, e ala-armador norte-americano Shaq Johnson, que também alcançou a marca de 20 pontos.

Ainda com chances de classificação para a final do Mundial de Singapura, o Flamengo votla a entrar em ação pela competição a partir das 6h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19), oportunidade na qual medirá forças com o Illawarra Hawks (Austrália).

Tags:
basquete | Copa Intercontinental de Clubes | Esportes | Fib | flamengo | Mundial de Clubes | NBA G League United

Agência Brasil - Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota

