As Gurias Coloradas se classificaram ao derrotarem o Fluminense por 2 a 0 no gramado sintético do Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. As gaúchas abriram o placar aos 12 minutos da etapa inicial, com Rafa Mineira. A meia cobrou falta com perfeição, no canto direito da goleira Cláudia. No segundo tempo, a atacante Belén Aquino avançou desde a intermediária e bateu de fora da área, acertando o ângulo.
Com gols de Rafa Mineira e Belén Aquino, as Gurias Coloradas vencem as cariocas no estádio Francisco Novelletto Neto e avançam às quartas de final da Copa do Brasil Feminina!
Em outro confronto desta quinta, a Ferroviária se garantiu nas quartas ao bater o Vitória por 3 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As Guerreiras Grenás fizeram o primeiro gol aos 15 minutos da etapa inicial, com Sissi completando, de cabeça, uma bola desviada pela zaga rubro-negra. Na etapa final, aos 34, a também atacante Mylena Carioca aproveitou o rebote de Kivia, no cruzamento da meia Micaelly pela esquerda, e ampliou. Nos acréscimos, Micaelly driblou a goleira baiana e fechou o placar.
Os confrontos da próxima fase e os mandos de campo serão decididos por sorteio, marcado para sexta-feira (19), às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Ao contrário do torneio masculino, a Copa do Brasil feminina é disputada em jogo único. Nas oitavas, todos os mandantes se classificaram.
Como cinco dos oito times das quartas são paulistas, é certo que ao menos um dos confrontos será entre times de São Paulo. O calendário da CBF prevê que as quartas ocorram na próxima semana.
