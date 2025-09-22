RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Tá tonto? Quanto tá o jogo?". Com duas perguntas o médico do Vasco, Rodrigo Sasson, chegou à conclusão em relação ao zagueiro Robert Renan: "Vai sair".

As questões fazem parte do protocolo de checagem e atendimento inicial para verificar casos de concussão entre os jogadores.

Depois que houve o choque de cabeça entre Robert Renan e Cauan Barros, ainda no primeiro tempo do clássico contra o Flamengo, não teve jeito. Substituição feita.

Nas imagens, deu para ver o médico dizendo a outros jogadores: "Não tem como".

O técnico Fernando Diniz chegou a argumentar: "Ele voltou, está consciente". Mas a decisão e as explicações do médico vascaíno prevaleceram. Até porque o jogador admitiu que estava tonto e não deu resposta satisfatória sobre o placar quando foi perguntado inicialmente.

O caso de concussão de Robert Renan é o segundo nas últimas duas rodadas do Brasileirão.

Semana passada, foi o goleiro Brazão, do Santos, contra o Atlético-MG. Mas a diferença é que, mesmo com um galo na cabeça, ele permaneceu em campo por mais alguns momentos. Depois, caiu e foi para o hospital.

Brazão cumpriu os cinco dias de afastamento das atividades, como prevê o protocolo, e a CBF pediu relatórios dos médicos santistas para checar o atendimento e se houve algum descuido.

O período fora de ação também será o destino de Robert Renan, também avaliado de forma mais detalhada no hospital.

No jogo do Flamengo, ele foi substituído por Lucas Oliveira. Todos os zagueiros foram elogiados pelo técnico Fernando Diniz.