PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho entregará a Bola de Ouro, mais tradicional prêmio individual do futebol mundial, ao jogador eleito melhor do mundo pela revista France Football. O ex-jogador brasileiro já está em Paris para a cerimônia desta segunda (22), que começa às 16h (de Brasília), no Teatro do Châtelet, na capital francesa.

O papel de Ronaldinho na cerimônia foi confirmado pelo estafe dele à Folha de S.Paulo. O Brasil concorre com dois jogadores, os atacantes Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Jr., do Real Madrid. Raphinha é considerado o terceiro favorito.

Os dois favoritos ao prêmio são os atacantes Ousmane Dembélé, 28, francês do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, 18, espanhol do Barcelona. Desde o ano passado a France Football adotou o sigilo em relação ao nome do vencedor até o momento da abertura do envelope, à maneira do Oscar.

Antes, o ganhador era avisado com antecedência pela revista, para garantir a presença na cerimônia, o que gerava vazamentos à imprensa e esvaziava um pouco o evento.

A presença de Ronaldinho Gaúcho poderia ser um indicador do favoritismo de um ou outro jogador, mas não desta vez ?o brasileiro foi ídolo tanto do PSG quanto do Barcelona.

Curiosamente, apesar de jogar em um time de Paris, Dembélé só estará presente à cerimônia por estar lesionado ?no mesmo horário do evento, o PSG estará jogando pela liga francesa em Marselha, contra o Olympique local. A partida deveria ter ocorrido no domingo, mas foi adiada devido a uma chuva torrencial que atingiu o sudeste da França.

Por esse motivo, grande parte da delegação do PSG, incluindo outros indicados ao prêmio, como o meio-campista português Vitinha, não estará no Teatro do Châtelet à noite.

O PSG irritou-se com a decisão da liga francesa de marcar o jogo para a mesma hora da Bola de Ouro. Tentou remarcar a partida para a tarde desta segunda, ou até adiá-la para dezembro. Porém o Olympique, maior rival dos parisienses no futebol francês, não aceitou. O jornal esportivo L'Équipe, que pertence ao mesmo grupo da revista France Football, também se queixou da decisão, em artigo.

