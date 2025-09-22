(UOL/FOLHAPRESS) - A chuva não impediu a festa na Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina. No último domingo, Matheus Navarro venceu a etapa catarinense do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, válida como QS 4.000 da WSL América do Sul. Entre as mulheres, a peruana Daniella Rosas superou Silvana Lima e conquistou sua segunda vitória na temporada.

A final masculina foi decidida no último minuto. Samuel Pupo liderava o confronto até que Navarro virou a bateria com 5.30 pontos na reta final, garantindo o título em casa diante da família e da torcida.

"É até difícil falar, me faltam palavras. Essa vida de atleta é muito dura, mas quando a vitória vem, tudo faz sentido", disse Matheus Navarro.

No feminino, Daniella Rosas mostrou maturidade e estratégia para controlar Silvana Lima durante os 35 minutos de decisão. A brasileira precisava de uma nota 8 para virar, mas não encontrou a onda certa.

"Silvana sempre vai ser a minha maior referência do Brasil, junto com a Jacque (Jacqueline Silva). Foi incrível fazer essa final com ela", disse Daniella Rosas.

OUTROS DESTAQUES

Mesmo com o vice, Samuel Pupo registrou os melhores números da etapa: maior média (16.17) e maior nota (9.00), ambas conquistadas na semifinal contra Weslley Dantas.

No feminino, Silvana Lima teve a maior nota individual (8.33), enquanto Daniella Rosas somou a melhor média (13.84).

O evento marcou o retorno de Imbituba ao calendário da WSL, 15 anos após a última etapa no local, quando Jadson André derrotou Kelly Slater no mesmo pico. O potiguar voltou a competir neste fim de semana, chegou às semifinais, mas parou diante de Navarro.