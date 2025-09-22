(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro virou, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Mineirão, e é o vice-líder do Brasileirão. O jogo aconteceu na noite deste domingo (21) pela 24ª rodada.
Lucas Silva e Kaiki Bruno marcaram para a Raposa. Jhon Jhon havia inaugurado o placar para o Massa Bruta.
O Cruzeiro passou a assumir a vice-liderança. A equipe foi a 50 pontos, ficando um a frente do Palmeiras (3º) e um atrás do Flamengo (1º). A Raposa, no entanto, possui dois jogos a mais disputados em relação ao Alviverde e um a mais do que o Rubro-Negro. O Bragantino mantém os 31 pontos na 9ª colocação.
As equipes voltam a jogar no próximo fim de semana. O Cruzeiro joga no sábado, contra o Vasco, enquanto o Bragantino encontra o Santos, no domingo.
COMO FOI O JOGO
Cruzeiro controle posse, mas é o Bragantino que abre o placar. Apesar dos minutos iniciais serem de controle mineiro, a equipe da casa não conseguiu converter o domínio da bola em chances de perigo. Por outro lado, a partir dos 20 minutos de jogo, foi o Bragantino que começou a finalizar no gol. Primeiro Sasha parou em Cássio, e depois Jhon Jhon balançou a rede após boa assistência de Laquintana.
Empate nos acréscimos. O fim da primeira etapa teve clima quente de discussão entre os jogadores e reação cruzeirense. No último ataque criado, Lucas Silva chamou a responsabilidade e marcou um belo gol para igualar o placar antes do intervalo.
Leonardo Jardim deixa o time mais ofensivo. Gabigol entrou na metade do segundo tempo no lugar de Wanderson, formando dupla com Kaio Jorge. Com mais pressão no campo do adversário, a virada não saiu com um atacante, mas sim com o lateral Kaiki Bruno. A virada deu mais segurança ao Cruzeiro, que controlou a maior parte do restante do jogo.
CRUZEIRO
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira (Marquinhos), Wanderson (Gabriel Barbosa) e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Nathan Mendes (Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Nacho Laquintana (Mosquera), Sasha (Fernando) e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra
Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Arbitragem: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Gizeli Casaril e Leone Carvalho Rocha
VAR: Diego Pombo Lopez
Cartões amarelos: Lucas Romero, Villalba, Leonardo Jardim (técnico), Lucas Silva, Fabricio Bruno, Cássio e Gabriel Barbosa (CRU); Pedro Henrique, Sasha, Gabriel, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Fabinho (RED)
Gols: Jhon Jhon (RED), aos 25', e Lucas Silva (CRU), aos 46'/1ºT; Kaiki (CRU), aos 32'/2ºT