SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 no clássico disputado na Vila Belmiro na noite deste domingo (21).

Esta é a primeira vitória do clube depois de duas derrotas e dois empates no Campeonato Brasileiro e o primeiro triunfo do técnico Juan Pablo Vojvoda à frente da equipe, que não vive boa fase no torneio: com 26 pontos, o Santos chegou à 14ª colocação, mas continua próximo da zona de rebaixamento.

O Santos dominou o primeiro tempo, com vantagem na posse de bola e mais finalizações, mas enfrentou boas defesas do goleiro são-paulino Young e não conseguiu abrir o placar.

O gol veio aos 14 minutos da segunda etapa: Guilherme recebeu cruzamento de Rollheiser e marcou de cabeça.

O São Paulo, na sétima posição, com 35 pontos, jogou com a equipe reserva para poupar seus titulares. O foco do clube é a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, na quinta-feira (25), contra a LDU. A equipe paulistana busca se recuperar da derrota por 2 a 0 em Quito.

O Santos não pôde contar com Neymar em campo devido a uma nova lesão muscular. O jogador deixou o treinamento de quinta-feira (18) com dores e passou por exames que detectaram a lesão na coxa direita.

SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke, Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Victor Hugo (Barreal); Rollheiser (Thaciano), Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SÃO PAULO

Young; Mailton, Rafael Tolói, Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Luan (Marcos Antônio), Negrucci e Alisson; Ferreirinha (Luciano), Rodriguinho (Bobadilla) e Dinenno (Rigoni). Técnico: Hernan Crespo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Rodriguinho, Luciano e Rigoni (SÃO), Frías, Escobar e Gabriel Brazão (SAN)

Gols: Guilherme (SAN), aos 15'/2°T