SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (21), o Sport venceu o Corinthians, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi anotado por Matheusinho. Com o triunfo, o Sport mantém tabu e não perde para o Timão em seu estádio desde 2016.

Esta é a primeira vitória do Sport em casa no Brasileiro. Antes, o Leão havia vencido apenas o Grêmio, no Sul.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna, com 14 pontos. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, com 23.

Já o Corinthians fica com 29 pontos, em 10º lugar, e não consegue se aproximar do G6.

As equipes voltam a campo pela próxima rodada do Brasileiro. O Sport visita o Fortaleza, no próximo sábado, enquanto o Timão recebe o Flamengo, no domingo que vem.

GOLS ANULADOS NÃO DESANIMARAM O LEÃO

O Sport começou a partida melhor, tendo mais atitude e criando as primeiras chances. Logo aos dez minutos, Zé Lucas balançou a rede para os mandantes e ia marcando seu primeiro tento como profissional.

O gol, no entanto, foi anulado por impedimento de Luan Cândido, que participou do lance e estava em posição irregulgar. Embora o impedimento não seja algo que o juíz precise ir ao VAR para checar, Sávio Pereira Sampaio precisou ir ao visor para analisar se o lateral do Sport teve interferência no lance. O árbitro ainda chamou um dos bandeirinhas para ajudá-lo.

O primeiro gol anulado não parou o Leão, que teve marcou novamente, mas també em posição irregular. Derik foi lançado em profundidade e marcou, porém estava adiantado - a anulação não precisou de checagem do VAR desta vez.

O Corinthians melhorou na reta final do primeiro tempo e parecia que voltaria melhor na segunda etapa. No entanto, o Leão abriu o placar logo no início, com Matheusinho, dessa vez sem risco de impedimento no lance.

O Timão, que teve bons lances e chegou a mandar bola na trave no primeiro tempo, não conseguiu uma grande chance na etapa complementar e saiu derrotado para o lanterna.

SPORT

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Kal), Hyoran (Atencio) e Matheusinho (Barletta); Léo Pereira (Igor Cariús) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

CORINTHIANS

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Raniele); Matheuzinho (Hugo), José Martínez (Talles Magno), Maycon (Dieguinho), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Amarelos: Gabriel, Ramon, Zé Lucas, Matheusinho, Barletta e Derik (SPO); Matheus Bidu (COR)

Gol: Matheusinho (SPO), aos 3' do 2º tempo