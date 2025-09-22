(UOL/FOLHAPRESS) - Dois golaços, um para cada lado, e São Paulo e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (21) em Cotia, em jogo válido pela nona rodada do Paulista Feminino.

Os dois gols saíram um na sequência do outro: Brenda Pinheiro marcou para o Bragantino, e Taty Senna fez o gol do São Paulo no minuto seguinte.

O resultado mantém as Soberanas na quarta posição, com 14 pontos, dentro da zona de classificação para a fase de mata-mata. Já as Bragantinas vão a 9 pontos, na sétima posição, cinco atrás do próprio São Paulo, primeiro time dentro do G4.

As equipes voltam a campo só na próxima semana: o São Paulo recebe o Palmeiras, no próximo domingo (28), enquanto o Bragantino recebe o Realidade Jovem, na segunda-feira (29), ambos novamente pelo Paulistão Feminino.

CALOR E GOLAÇOS EM COTIA

O jogo começou às 11h, com os termômetros alcançando os 30°C em Cotia. A partida teve parada para hidratação nos dois tempos.

O calor não impediu as jogadoras de São Paulo e Bragantino de fazerem um duelo equilibrado, com direito a um golaço para cada lado, um na sequência do outro.

O Bragantino abriu o placar com Brenda Pinheiro, que acertou um belo chute rasteiro da entrada da área. No lance seguinte, o São Paulo empatou com uma pancada de Taty Senna no ângulo , sem deixar a bola cair.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Primeiro lance de perigo. Chegada do Bragantino, Carol Tavares cobrou falta em direção à grande área. A bola quicou no gramado e obrigou Carlinha a trabalhar, boa defesa no reflexo.

Gol do Bragantino. Era o Bragantino quem dominava e chegava com mais perigo, até abrir o placar com um belo gol de Brenda Pinheiro. A volante ajeitou e chutou rasteiro de longe, sem chances para Carlinha.

Golaço de empate do São Paulo. Nem um minuto depois de sofrer o gol, o São Paulo empatou com um golaço. Taty Senna ajeitou no peito e emendou sem deixar a bola cair, da entrada da área, mandando a bola no ângulo.

No travessão! Após cobrança de escanteio aberta pela direita, Crivelari recebeu livre e finalizou de primeira. A bola raspou a trave superior de Thalya, assustando as Bragantinas.

Quase a virada do São Paulo. Jé Soares cobrou falta em direção à grande área. Thalya defendeu no primeiro lance, e Anny cabeceou para fora, com perigo à esquerda do gol.

Subiu a bandeira. Bia Menezes cobrou falta na área e Anny desviou de leve para o gol, mas o bandeirinha assinalo posição irregular da zagueira tricolor. Gol da virada anulado em Cotia.

Defendeu, Thalya! Camilinha arrancou pelo meio e chutou de fora da área, a goleira bragantina foi buscar e fez defesa fundamental para sacramentar o resultado.