1. Oscar Piastri (AUS, McLaren) - 324

2. Lando Norris (GBR, McLaren) - 299

3. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing) - 255

4. George Russell (GBR, Mercedes) - 212

5. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 165

6. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) - 121

7. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) - 78

8. Alexander Albon (TAI, Williams) - 70

9. Isack Hadjar (FRA, Racing Bulls) - 39

10. Nico Hulkenberg (ALE, Kick Sauber) - 37

11. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 32

12. Carlos Sainz (ESP, Williams) - 31

13. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) - 30

14. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) - 30

15. Esteban Ocon (FRA, Haas) - 28

16. Pierre Gasly (FRA, Alpine) - 20

17. Yuki Tsunoda (JAP, Red Bull Racing) - 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA, Kick Sauber) - 18

19. Oliver Bearman (GBR, Haas) - 16

20. Franco Colapinto (ARG, Alpine) - 0

21. Jack Doohan (AUS, Alpine) - 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1. McLaren - 623

2. Mercedes - 290

3. Ferrari - 286

4. Red Bull Racing - 272

5. Williams - 101

6. Racing Bulls - 72

7. Aston Martin - 62

8. Kick Sauber - 55

9. Haas - 44

10. Alpine - 20

PONTUAÇÃO

1º lugar - 25 pontos

2º lugar - 18 pontos

3º lugar - 15 pontos

4º lugar - 12 pontos

5º lugar - 10 pontos

6º lugar - 8 pontos

7º lugar - 6 pontos

8º lugar - 4 pontos

9º lugar - 2 pontos

10º lugar - 1 ponto

Volta mais rápida - 1 ponto (caso termine entre os dez primeiros)

CALENDÁRIO

16/03

Austrália - Melbourne

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

23/03

China - Xangai

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

06/04

Japão - Suzuka

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

13/04

Bahrein - Sakhir

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

20/04

Arábia Saudita - Jeddah

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

04/05

Miami - Miami

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

18/05

Emilia-Romagna - Imola

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

25/05

Mônaco - Mônaco

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

01/06

Espanha - Barcelona-Catalunha

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

15/06

Canadá - Gilles Villeneuve

Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)

Pole: George Russell (GBR, Mercedes)

29/06

Áustria - Spielberg

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

06/07

Inglaterra - Silverstone

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

28/07

Bélgica - Spa-Francorchamps

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

27/07

Hungria - Hungaroring

Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

Pole: Charles Leclerc (MON, Ferrari)

31/08

Holanda - Zandvoort

Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)

07/09

Itália - Monza

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

21/09

Azerbaijão - Baku

Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)

05/10

Singapura - Marina Bay

Vencedor:

Pole:

19/10

Estados Unidos - Austin

Vencedor:

Pole:

26/10

México - Cidade do México

Vencedor:

Pole:

09/11

São Paulo - Interlagos

Vencedor:

Pole:

22/11

Las Vegas - Las Vegas

Vencedor:

Pole:

*GP no sábado, no horário local.

30/11

Qatar - Lusail

Vencedor:

Pole:

07/12

Abu Dhabi - Yas Marina

Vencedor:

Pole:


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se