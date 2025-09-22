SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo colocado na premiação Bola de Ouro de 2024, o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em 16º na eleição deste ano.

Considerado o favorito para ficar com o prêmio na edição passada, o jogador da seleção brasileira acabou frustrado ao ser superado na ocasião por estreita vantagem de votos pelo meia espanhol Rodri, do Manchester City.

Responsável pela premiação, a revista France Football divulgou há pouco os jogadores que ficaram entre as posições 16º e 30º na eleição de melhor do mundo na temporada 2024/25.

Vinicius Junior ficou imediatamente à frente do polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.

O vencedor deve ser anunciado por volta das 16h (horário de Brasília), com o francês Ousmane Dembélé, do PSG, e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, como favoritos.

LISTA DE MELHORES DA BOLA DE OURO - DO 16º AO 30º

- 16º Vinicius Jr. (BRA/Real Madrid)

- 17º Robert Lewandowski (POL/Barcelona)

- 18º Scott McTominay (ESC/Manchester United e Napoli)

- 19º João Neves (POR/PSG)

- 20º Lautaro Martínez (ARG/Internazionale)

- 21º Serhou Guirassy (GUI/Borussia Dortmund)

- 22º Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool)

- 23º Jude Bellingham (ING/Real Madrid)

- 24º Fabián Ruiz (ESP/PSG)

- 25º Denzel Dumfries (HOL/Internazionale)

- 26º Erling Haaland (NOR/Manchester City)

- 27º Declan Rice (ING/Arsenal)

- 28º Virgil Van Dijk (HOL/Liverpool)

- 29º Florian Wirtz (ALE/Bayer Leverkusen e Liverpool)

- 30º Michael Olise (FRA/Bayern de Munique)


