SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo colocado na premiação Bola de Ouro de 2024, o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em 16º na eleição deste ano.
Considerado o favorito para ficar com o prêmio na edição passada, o jogador da seleção brasileira acabou frustrado ao ser superado na ocasião por estreita vantagem de votos pelo meia espanhol Rodri, do Manchester City.
Responsável pela premiação, a revista France Football divulgou há pouco os jogadores que ficaram entre as posições 16º e 30º na eleição de melhor do mundo na temporada 2024/25.
Vinicius Junior ficou imediatamente à frente do polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.
O vencedor deve ser anunciado por volta das 16h (horário de Brasília), com o francês Ousmane Dembélé, do PSG, e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, como favoritos.
LISTA DE MELHORES DA BOLA DE OURO - DO 16º AO 30º
- 16º Vinicius Jr. (BRA/Real Madrid)
- 17º Robert Lewandowski (POL/Barcelona)
- 18º Scott McTominay (ESC/Manchester United e Napoli)
- 19º João Neves (POR/PSG)
- 20º Lautaro Martínez (ARG/Internazionale)
- 21º Serhou Guirassy (GUI/Borussia Dortmund)
- 22º Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool)
- 23º Jude Bellingham (ING/Real Madrid)
- 24º Fabián Ruiz (ESP/PSG)
- 25º Denzel Dumfries (HOL/Internazionale)
- 26º Erling Haaland (NOR/Manchester City)
- 27º Declan Rice (ING/Arsenal)
- 28º Virgil Van Dijk (HOL/Liverpool)
- 29º Florian Wirtz (ALE/Bayer Leverkusen e Liverpool)
- 30º Michael Olise (FRA/Bayern de Munique)