PARIS, FRANÇ (FOLHAPRESS) - Ousmane Dembélé, atacante francês do Paris Saint-Germain, confirmou o favoritismo e ganhou a Bola de Ouro da revista France Football, mais tradicional prêmio individual do futebol mundial. O vencedor é escolhido por votação de cem jornalistas, um de cada um dos cem melhores países no ranking de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Dembélé, 28, foi considerado o melhor jogador da temporada 2024/25. Ele se destacou na conquista, que era inédita para o PSG, da Champions League, principal torneio de clubes da Europa.

O prêmio foi entregue no Teatro do Châtelet, em Paris, pelo ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho ?ele próprio ganhador da Bola em 2005 e jogador do PSG entre 2001 e 2003.

Dembélé só pôde comparecer porque está lesionado: no mesmo horário da cerimônia seu time estava em Marselha, jogando uma partida do Campeonato Francês, adiada do domingo devido à chuva ?perdeu por 1 a 0 para o Olympique. Por esse motivo, a maioria do elenco do PSG não pôde participar de uma festa que serviu como consagração da temporada mais bem-sucedida do clube pertencente a um fundo de investimentos do Qatar.

O principal rival de Dembélé na temporada foi o espanhol Lamine Yamal, 18, do Barcelona.

Outros dois brasileiros estavam entre os 30 indicados deste ano, os atacantes Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Junior, do Real Madrid. Raphinha conseguiu um lugar no top 10, em quinto. Vini, segundo colocado no ano passado em uma votação polêmica, desta vez ficou apenas na 16ª posição.

Ele não compareceu à cerimônia: desde o ano passado ?em que o brasileiro era favorito, mas perdeu para o meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City? o poderoso presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, decidiu que seu clube boicotaria a premiação. Em um pequeno gesto de boa vontade, porém, os espanhóis enviaram a Paris sua indicada ao prêmio de melhor jogadora, a escocesa Caroline Weir.

O detalhe dos votos dos cem jornalistas só deverá ser divulgado daqui a uma semana, quando for publicada a próxima edição da France Football. Na cerimônia propriamente dita, é divulgada apenas a classificação final, sem a pontuação individual.

No feminino, também havia duas brasileiras indicadas: a lendária Marta, 39, atacante do Orlando Pride, foi a 12ª colocada, enquanto Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, ficou em 21º lugar. As duas se destacaram na conquista da Copa América pela seleção brasileira, em agosto, no Equador.

Pelo segundo ano consecutivo o treinador brasileiro Arthur Elias foi um dos cinco indicados a melhor técnico de equipe feminina. "Tanto a minha indicação quanto as da Marta e da Amanda refletem um momento de reconstrução da seleção, em um cenário mais competitivo entre as principais seleções do mundo. Representa o trabalho de todos da comissão técnica que estão comigo diariamente", disse Elias à reportagem.

A cerimônia, organizada pelo grupo proprietário da France Football e do jornal e canal de TV esportivo L'Équipe, aspira a ser uma espécie de Oscar do futebol. Compete com o prêmio Fifa The Best, entregue geralmente no início de cada ano pela Federação Internacional de Futebol. Os dois prêmios já foram unificados, entre 2010 e 2015, o que ainda hoje faz muitos torcedores confundirem um com o outro.

Um "red carpet" é instalado em frente à praça do Châtelet, tradicional endereço do teatro parisiense. Milhares de torcedores se acotovelam na calçada externa, separados dos VIPs por grades, para espiar jogadores, ex-jogadores e celebridades convidados para a cerimônia.

O ex-jogador brasileiro Raí, ídolo do PSG, chegou ao tapete de terno preto e gravata-borboleta da mesma cor, acompanhado de uma das filhas, Noáh. Raí é tradicionalmente encarregado da entrega de um prêmio que leva o nome de seu irmão Sócrates, atribuído a um jogador ou jogadora que tenha se destacado pelo trabalho social.

Estrela da cerimônia, Dembélé chegou meia hora antes do início, de paletó preto sem gravata e óculos escuros, aos gritos de "Ousmane Ballon d?Or", entoados incansavelmente pela torcida do PSG nos últimos três meses. A seu lado, de "black tie", Désiré Doué, autor de dois gols nos 5 a 0 da final da Champions contra a Inter de Milão.

Mais badalado que Dembélé, só Ronaldinho Gaúcho, que chegou logo depois, usando terno risca de giz preto e tênis preto, ao lado do irmão Assis.

*

CONFIRA OS VENCEDORES DA BOLA DE OURO

Jogador jovem: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Jogadora jovem: Vicky López (Barcelona/Espanha)

Técnico de time masculino: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Técnico de time feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra)

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Itália)

Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Artilheiro: Viktor Gyökeres (Sporting/Suécia)

Artilheira: Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)

Time masculino: Paris Saint-Germain

Time feminino: Arsenal

Prêmio Sócrates (engajamento social): Xana Foundation (instituição da família de Luis Enrique)

Melhor jogador: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)