SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleito nesta segunda-feira (22) o melhor jogador de futebol do mundo pela premiação Bola de Ouro, da revista France Football, o francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, viveu, de longe, a fase mais goleadora da carreira na temporada 2024/25, com o PSG (Paris Saint-Germain).

No período considerado pela premiação, Dembélé marcou 37 gols em 60 jogos, uma média de 0,62 por partida, além de ter distribuído 14 assistências.

Até então, a melhor temporada do atacante havia sido a 2018/19, ainda em seu segundo ano pelo Barcelona, quando marcou 14 vezes e deu oito assistências em 46 partidas.

Liderando o coletivo parisiense rumo ao seu primeiro título do continental europeu, com oito gols em 15 partidas ?média de 0,5 gol por jogo?, e mais seis assistências, o francês foi eleito pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) o melhor do torneio.

Todos os gols foram marcados de dentro da grande área, cinco deles com o pé direito e três com o esquerdo ?Dembélé é ambidestro. Ele marcou nas vitórias por 1 a 0 contra o Liverpool e contra o Arsenal, pelas oitavas e semifinais da Champions, respectivamente.

Na goleada por 5 a 0 contra a Inter de Milão na decisão, em Munique, foram de Dembélé os passes para o segundo e o quarto gols do PSG, marcados por Desiré Doué e Kvaratskhelia.

O atacante também foi o artilheiro do Campeonato Francês com 21 gols ?empatado com o inglês Mason Greenwood, do Olympique de Marselha? em 29 partidas, média de 0,72 por jogo.

Dos 21 gols ?com um tento a cada 83 minutos?, 20 foram de dentro da área, sendo dez com o pé esquerdo, nove com o direito, e dois de cabeça. Apenas um foi de pênalti.

Ele também distribuiu seis assistências no francês, sendo eleito o melhor do campeonato pela associação de jogadores.

Na Supercopa da França, em jogo único contra o Monaco, Dembelé foi o autor do gol da partida, novamente de pé direito, de dentro da grande área.

Na Copa da França, foram mais três gols e uma assistência em quatro partidas, média de 0,75 por jogo, guiando o PSG rumo ao bicampeonato consecutivo.

Na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, o francês não pôde atuar na fase de grupos devido a uma lesão.

Voltou à equipe nas oitavas de final, contra o Inter Miami, e marcou no jogo seguinte, contra o Bayern de Munique, nas quartas de final. Voltou às redes contra o Real Madrid, nas semis, ambos de dentro da grande área, um com cada pé.

Pela seleção francesa, Dembélé entrou em campo sete vezes pela Liga das Nações e marcou dois gols, contra a Bélgica e a Croácia, de dentro da área, de direita e esquerda.

Na semifinal do torneio, a França acabou superada pela Espanha por 5 a 4.