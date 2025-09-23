SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior terá a semana livre para decidir como montar o ataque do Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Antes unânimes, Memphis e Yuri agora têm a concorrência de Gui Negão, que vive ascensão.

DISPUTA ACIRRADA

O treinador voltará a ter Memphis e Gui Negão, que ficaram de fora da derrota para o Sport. O holandês, poupado após ter edema na coxa, e o jovem, que estava suspenso, se juntam a Yuri Alberto na disputa por uma vaga no comando de ataque.

A última vez em que os três estiveram em totais condições de jogo ao mesmo tempo foi em 30 de julho, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Naquela ocasião, Memphis e Yuri foram titulares, e Gui Negão não saiu do banco.

Yuri teve hérnia inguinal, e Memphis sofreu com problemas musculares. A ausência dos dois titulares absolutos possibilitou a ascensão de Gui Negão, que veio da base, ganhou oportunidades e aproveitou ?são quatro gols desde então.

Os três até ficaram disponíveis ao mesmo tempo no jogo contra o Athletico, na Neo Química Arena, mas em condições diferentes. Memphis sentiu um edema na coxa no final do primeiro tempo, Yuri entrou na reta final por não estar 100% fisicamente, e Gui jogou os 90 minutos.

A possibilidade do trio ser escalado junto contra o Flamengo é baixa. Dorival manteve a base ofensiva de Ramón e tem armado um esquema com apenas dois atacantes desde a sua chegada.

ATACANTES VIVEM SECA

O momento não é dos melhores para os atacantes do Corinthians, com exceção para Gui Negão. Tirando o camisa 56, nenhum outro jogador do sistema ofensivo do time marcou ao longo de quase dois meses.

O último gol de um atacante que não seja Gui Negão saiu no dia 30 de julho, contra o Palmeiras. Na ocasião, Memphis Depay anotou o gol da vitória corintiana por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

De lá para cá, Gui Negão foi às redes quatro vezes, enquanto defensores e meio-campistas fizeram a maioria dos gols. Matheuzinho (2), Gustavo Henrique (2), Maycon (1), Matheus Bidu (1), Garro (1) e Carrillo (1) anotaram os outros. O time ainda contou com um gol contra de Piquerez no clássico contra o Palmeiras.

As opções de Dorival não vivem bom momento. Além dos três centroavantes, o treinador conta com Romero, Talles Magno, Vitinho, Kayke e Héctor Hernández. Com exceção do espanhol, que está afastado e deve deixar o clube, os demais tiveram oportunidades, mas vivem jejum.