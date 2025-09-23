SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Gallardo não hesitou em poupar os titulares do River Plate no fim de semana de olho em uma virada contra o Palmeiras, no jogo decisivo pelas quartas de final da Copa Libertadores, e foi derrotado para o Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino.

A equipe terá mudanças em relação ao time que perdeu no jogo de ida, e Gallardo prometeu em coletiva de imprensa um jogo totalmente diferente do que foi no Monumental de Núnez.

O QUE ACONTECEU

Apenas um jogador titular na ida contra o Palmeiras foi relacionado para o jogo contra o Atlético Tucuman: o zagueiro Rivero. Todos os outros atletas do onze inicial sequer foram relacionados para a partida de sábado (20) ? por conta do duelo desta quarta-feira (24) contra o Alviverde.

Gallardo será obrigado a fazer duas mudanças no time que perdeu para o Palmeiras. O meio-campista Galoppo, que cumpriu suspensão no jogo de ida, volta a ser opção, e o atacante Driussi, titular na ida, está fora do jogo após sofrer uma ruptura no bíceps femoral da perna esquerda.

O esquema tático também pode passar por alteração. O esquema com três zagueiros não funcionou na ida, e o River melhorou na etapa final com um time mais ofensivo.

A mensagem é estar mentalmente preparados para um jogo em que estará tudo para ser jogado. Era assim que a série ia ser. Temos que ir lá e vencer no Brasil, não temos outra opção. Os jogadores que estiverem física e mentalmente em forma e descansados. Gallardo.

A imprensa argentina aposta em um River Plate com muitos homens de meio-campo, setor que foi determinante para a vitória do Alviverde com ótima partida de Andreas Pereira.

Segundo o jornal Olé, um provável River tem: Armani; Montiel, Martínez Quarta, P. Díaz e Acuña; Castãno, Enzo Pérez, Portillo (Colidio), Galoppo e Nacho Fernandez (Quintero); Salas.

O time que perdeu para o Palmeiras foi: Armani; P. Díaz, Portillo e Rivero; Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Castaño e Acuña; Salas e Driussi.