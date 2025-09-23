RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo relacionou o volante Jorginho para o decisivo duelo contra o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25), na Argentina. O desfalque fica por conta do atacante Michael.

Jorginho não atua há quase um mês por conta de um edema na coxa esquerda. Apesar dos exames não constatarem uma lesão mais grave, o jogador alegava dores e incômodo na região, e o departamento médico rubro-negro preferiu respeitar a individualidade do atleta.

Quem também está na lista é Alex Sandro, outro que desfalcou o Flamengo no jogo de ida, na vitória por 2 a 1, no Maracanã. O lateral esquerdo, porém, já havia sido relacionado no empate em 1 a 1 com o Vasco, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, no entanto, ficou apenas no banco de reservas.

O desfalque fica por conta de Michael. O atacante tem dores no tornozelo esquerdo e ficará no Rio de Janeiro se recuperando.