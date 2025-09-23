RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O trauma pela agressão sofrida no entorno do Maracanã ainda está lá. Mas o que amenizou os últimos dias da vascaína Monalisa Ferreira de Souza é a onda de solidariedade.

O domingo era para ser de trabalho por ocasião do clássico entre Flamengo e Vasco. Com a camisa cruz-maltina, lá foi ela tentar vender 14 caixas de doces ao redor do estádio.

Mas o dia foi doloroso e com lágrimas. No entorno do estádio, ela foi vítima de agressão de um grupo de torcedores do Flamengo. Resultado: machucado perto do olho, luxação no braço direito e um dente da frente quebrado.

Essa mulher de 48 anos saiu de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, ganhou carona até a estação de trem de Santa Cruz e veio para o Maracanã. É que a casa dela virou um abrigo para cães abandonados, em um projeto pessoal que depende basicamente de doações.

Por isso, vender doces é uma das formas de tentar sustentar a si mesma e aos "78 filhos de pelo" que ela tem, segundo a própria Monalisa descreve.

Quando recebeu o soco que a derrubou antes do jogo, deixou para trás a mercadoria e o material de trabalho.

A polícia não chegou a ser acionada. Monalisa nem sequer conseguiu fazer o boletim de ocorrência ainda.

Um vídeo que gravou e postou nas redes sociais fez a história se espalhar. O abatimento era inevitável.

"Não vou falar que é torcedor. Torcedor é quem vai para o estádio torcer, sem arrumar briga, sem prejudicar os trabalhadores. São pessoas que não sabem se divertir. Que as pessoas se conscientizem, parem com isso. Eu saí para trabalhar, fiquei muito chateada", disse ela, em lágrimas, pedindo doação de um novo isopor e um carrinho para levar os produtos.

Mas o retorno da exposição do caso foi além, graças ao envolvimento de torcedores de vários times. A corrente passou a ser de apoio e solidariedade. O choro de Monalisa agora é de alegria.

"Está chegando muita mensagem de apoio, de carinho e doação. Os verdadeiros torcedores, estão me ajudando, sim, com doações, apoio e amor", comemorou ela, em mais uma postagem.

A campanha para ajudar Monalisa envolveu diversos perfis de influenciadores e também gente comum. A chave pix dela passou a circular. Também chegaram suprimentos presencialmente.

Monalisa já tem um dentista para corrigir o dente quebrado e vai ganhar até óculos novos.

"Vou tirar o do Paraguai", disse ela, referindo-se ao modelo de R$ 10 do camelô que usa.

Dormir foi difícil, tamanha a emoção, segundo ela. Isso até descontrolou o nível de glicemia, mas por um motivo até positivo.

No quintal da casa que serve de abrigo aos animais antes abandonados, mostrou que conseguiu comparar R$ 2 mil em ração para os cachorros e R$ 1 mil em remédios para estancar uma infestação de carrapatos.

Ainda recebeu cesta básica, vai conseguir comprar uma geladeira e planeja uma obra para melhorias em casa. O perfil no Instagram já passou de 13 mil seguidores.