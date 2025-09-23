SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um golaço do brasileiro Vinicius Júnior, o Real Madrid venceu o Levante, na tarde desta terça-feira (23), por 4 a 1, no estádio Ciutat de Valencia, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol.

O camisa 11 abriu o placar com um chute colocado, utilizando a parte externa do pé. Mastantuono e Mbappé, duas vezes, foram os autores dos outros gols. Para os donos da casa, Eyong foi quem balançou a rede.

Com o resultado, os merengues vão a 18 pontos em seis partidas. Eles ocupam a liderança do torneio ?o Barcelona, segundo colocado, tem 13 pontos e entra em campo ainda nesta rodada. O Levante permanece com 4 e busca recuperação na competição.

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o Atlético de Madri, enquanto o Levante enfrenta o Getafe fora de casa.

COMO FOI O JOGO

Real Madrid adotou uma estratégia diferente, de ter um sistema com três zagueiros no momento ofensivo e com Vinícius Júnior mais próximo de Mbappé. A equipe visitante se mostrou superior, ditando o ritmo da partida, mas os donos da casa assustaram duas vezes, em chances com Romero e De la Fuente.

Os merengues, porém, logo se acertaram e passaram a rondar o gol adversário. A primeira chance mais clara foi com Mastantuono, que carimbou o travessão após rebote de finalização de Vini Jr. O placar foi, então, aberto com o próprio brasileiro, com uma bonita batida com a parte externa no pé direito.

O camisa 11, que teve boa atuação na etapa inicial, arrancou em velocidade pela esquerda e deu assistência para Mastantuono ampliar a vantagem merengue. Antes do apito, o "Malvadeza" teve mais uma oportunidade, mas parou no goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o jogo apresentou outro ritmo e o Levante conseguiu diminuir logo no começo. Após o gol, os donos da casa fizeram uma pressão em busca do empate, tiveram mais a bola e também mais próximos do gol de Courtois. Mas, ao mesmo tempo, deixaram espaços para contra-ataques. Em uma das investidas do Madrid, pênalti em Mbappé ? o próprio francês cobrou com uma cavadinha e fez o terceiro dos visitantes.

A torcida ainda celebrava quando Mbappé fez o segundo dele no jogo e o quarto do Madrid. Na reta final, Xabi Alonso fez mudanças, algumas já pensando no próximo duelo. O time trocou passes e gastou tempo, enquanto o Levante não mostrava forças para conseguir mudar a conjuntura do duelo.