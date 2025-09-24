SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense martelou e até ensaiou reverter a desvantagem do jogo de ida diante do Lanús dentro do Maracanã, mas bobeou ao tomar o 1 a 1 em um dos poucos ataques argentinos e, com requintes de crueldade, foi eliminado da Sul-Americana nas quartas de final.

Canobbio abriu o placar com um lindo voleio, mas Aquino entrou e frustrou os cariocas, que haviam perdido por 1 a 0 na semana passada em embate na Argentina. Os acréscimos do duelo no Rio de Janeiro ainda tiveram bola na trave de Cano.

O duelo também ficou marcado por uma briga no setor destinado aos torcedores do Lanús. A confusão começou ainda no intervalo e atrasou o início do 2º tempo em mais de 20 minutos.

O Lanús terá pela frente o vencedor de Universidad de Chile x Alianza Lima na próxima fase. Chilenos e peruanos empataram sem gols na semana passada e decidem, na quinta, a vaga em Santiago.

FLU MARCA UMA, MAS NÃO DUAS. E É PUNIDO

O Fluminense não perdeu tempo, se lançou ao ataque desde o minuto inicial e marcou a partir de três de seus estrangeiros: Serna preparou o gol em cruzamento, Lucho Acosta deu passe de cabeça e Canobbio, de voleio, marcou. O outro homem ofensivo da equipe de Renato Gaúcho, no entanto, não agradou: Everaldo. O centroavante destoou do restante dos companheiros, abusou dos erros e foi substituído no intervalo.

O problema é que os cariocas empilharam gols perdidos e acabaram punidos por Aquino, que entrou e aproveitou passe doce de Marcelino Moreno para empatar a partida ? e deixar os argentinos na frente no placar agregado. O gol acabou com a tranquilidade e o padrão tático dos brasileiros, que se despediram da competição da maneira dramática com bola na trave de Cano no minuto final.

GOLS E DESTAQUES

Canobbio infernal. O Fluminense começou o jogo comandado por um agitado Canobbio, que protagonizou três bons lances em seis minutos. Primeiro, o atacante se esticou, mas não conseguiu dominar a bola em um passe de Serna; depois, deixou Canale na saudade e acabou desarmado por Marcich. Ele ainda obrigou Losada a trabalhar em chute da entrada da área.

Força aérea carioca. Martelando o Lanús, os mandantes passaram a investir pelas laterais e voltaram a assustar em duas chances pelo alto. Everaldo recebeu cruzamento de Canobbio e errou o alvo, enquanto Lucho Acosta, acionado do lado esquerdo por Serna, cabeceou desajeitado e, mesmo assim, viu a bola passar bem perto da trave argentina.

Golaço com DNA gringo. De tanto pressionar, o Fluminense acabou coroado aos 19 minutos em um lance coletivo que acabou com show de gringos. O colombiano Serna recebeu passe de Martinelli na ponta esquerda, balançou a marcação e cruzou para o argentino Lucho Costa. O meia ajeitou de cabeça para a pequena área e o uruguaio Canobbio, de voleio, estufou as redes argentinas: 1 a 0.

Trave e (falta de) pontaria de Everaldo dificultam. O gol esquentou o Maracanã, e Samuel Xavier, por um capricho, não fez mais um: em jogada que começou com lateral arremessado por Renê na esquerda, a bola pipocou na intermediária e sobrou para o camisa 2, que acertou a trave de Losada. O 1º tempo ainda teve boas chances por parte dos comandados de Renato Gaúcho, mas Everaldo não esteve calibrado em ao menos duas oportunidades.

2º tempo atrasa, mas não muda cenário. A briga gerada no setor visitante fez a etapa final começar com 22 minutos de atraso, mas não atrapalhou o ritmo do Fluminense, que voltou a apertar o adversário. Martinelli parou em grande defesa do goleiro, e Freytes ficou no quase em cabeçada que passou rente à meta argentina.

Tabela fatal. Aos poucos, o Lanús conseguiu neutralizar o ritmo frenético dos brasileiros e marcou a partir de uma tabela originada pelos pés de Aquino, recém-acionado por Mauricio Pellegrino. O atacante limpou a marcação e tocou para Marcelino Moreno, que deu um lindo passe em infiltração para o companheiro se antecipar a Fábio e cravar o 1 a 1, deixando os visitantes novamente em vantagem no placar agregado.

Nervosismo dá o tom até o fim. O gol fez o Flu se lançar de vez ao ataque e ceder, consequentemente, espaços para os argentinos explorarem a velocidade. Em uma das investidas argentinas, por exemplo, Salvio quase virou a partida em rebote de Fábio. Substituto de Everaldo, Cano chegou a responder, mas acertou a trave em um dos últimos lances de perigo antes do apito final.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (John Kennedy); Canobbio (Riquelme Felipe), Serna (Keno) e Everaldo (Cano). T.: Renato Gaúcho

LANÚS

Losada; Pérez (Muñoz), Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo, Medina e Marcelino Moreno (Watson); Salvio (Morgantini), Segovia (Aquino) e Castillo (Walter Bou). T.: Mauricio Pellegrino

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)VAR: Angel Arteaga (VEN)

Cartões amarelos: Thiago Silva, Renê, Freytes (FLU); Segovia (LAN)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Canobbio (FLU), aos 19 min do 1º tempo; Aquino (LAN), aos 21 min do 2º tempo