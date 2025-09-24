BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, foi palco de uma noite especial para jovens atletas de todo o país na segunda-feira.

Bruno Rezende, o Bruninho, multicampeão olímpico e embaixador dos Jogos da Juventude, lançou sua biografia "Entre Sombras e Vitórias", em uma sessão de autógrafos que emocionou a todos os presentes.

"Ser embaixador e estar perto desses jovens na quadra é uma viagem no tempo. Me vejo refletido neles", disse Bruninho, destacando a importância de inspirar as novas gerações. Ele também doou exemplares do livro para a biblioteca do Comitê Olímpico do Brasil e um calção autografado do uniforme usado em Paris 2024 para o acervo do museu do COB.

A noite contou com a presença de atletas, treinadores e amigos de longa data, como a senadora Leila Barros, medalhista olímpica também no vôlei, que aproveitou a visita ao CICB para garantir seu exemplar.

"Vim só dar um abraço e aproveitar o momento com todo mundo. A fila estava cheia de gente animada. É sempre muito especial estar perto de pessoas que admiro e sentir o carinho de tantos fãs", disse Leila Barros.

"Entre Sombras e Vitórias" já está disponível nas principais livrarias do país e também na Amazon, nas versões capa comum e digital. O livro oferece uma visão íntima da vida de Bruninho, desde os desafios enfrentados até as conquistas que marcaram sua carreira no vôlei, inspirando jovens atletas que sonham com o mesmo caminho de dedicação e superação.