SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine reencontrar um carro que até hoje marca sua memória afetiva. Foi isso o que aconteceu com Zico, ex-jogador lendário da seleção e do Flamengo.

O reencontro com um Miura 1979, que pertenceu a ele no auge de sua carreira, foi registrado em reportagem e viralizou nas redes sociais (veja abaixo).

O esportivo ficou com o ex-jogador por alguns meses até ele preferir um carro mais espaçoso e optar por vender o Miura. Desde então, nunca mais havia visto o veículo e só foi vê-lo agora.

O dono restaurou o carro. Zico autografou a lataria e a parte do painel. Produzido no Rio Grande do Sul, o Miura era um dos carros mais sofisticados daquele período.

"Era um carro de solteiro, não de casado", brincou numa reportagem da Record. "Era uma época em que eu era jovem, um carro diferente. Esse era um lançamento da época, comprei ele de um vascaíno. Ajudei na promoção do carro", disse.