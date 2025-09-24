BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 16 anos, Nicolas Kalkmann carrega na bagagem mais que medalhas: carrega cicatrizes, lágrimas e a força de quem se recusou a desistir.

Bicampeão nos Jogos da Juventude, em Brasília, na categoria até 48 kg do taekwondo, ele transformou um susto de vida em combustível para seguir no esporte que ama: o taekwondo.

"Pratico taekwondo desde os 6 anos. Em 2022, meu professor conversou com minha mãe e disse que eu tinha potencial. Eu nunca tinha pensado em competir, mas logo nos primeiros torneios os resultados vieram. Parecia que eu tinha nascido para isso", afirma Nikolas.

A caminhada, porém, trouxe provas duríssimas. Nicolas conviveu com dores intensas na canela, diagnosticadas primeiro como microfraturas.

O choque veio depois em forma de novo diagnóstico: osteomielite, uma bactéria no osso que poderia até comprometer sua vida.

"O médico me falou que eu corria risco de ter septicemia. Eu já estava com osteomielite, continuava chutando, viajando de avião, o que não era indicado. Foi desesperador. Eu em Pernambuco e minha família em Santa Catarina. Chorei a noite inteira. Minha carreira tinha acabado de começar e eu achava que ia perder a perna", diz o jovem

A cirurgia, a internação e os três meses de recuperação não o derrubaram. Ao contrário: fortaleceram sua vontade. No retorno às competições, ainda com receio, conquistou o bronze ? prova de que estava de volta para lutar.

Hoje bicampeão brasileiro e integrante da seleção nacional, Nicolas não esconde a gratidão. "Se eu não tivesse começado lá atrás, aos 6 anos, não seria quem sou nesta quarta-feira (24). Foi no tatame que aprendi disciplina, maturidade, respeito e até a olhar mais para o próximo. O esporte acolhe, transforma. Basta dar o primeiro passo ?depois ninguém mais quer parar."

O horizonte está traçado: os Jogos Olímpicos. Se Los Angeles 2028 ainda estará fora de alcance pela idade, Dakar 2026 ?nos Jogos Olímpicos da Juventude? é uma meta real. "Minha categoria é olímpica e eu torço para que ela esteja no programa. Vou me dedicar ao máximo para conquistar essa vaga."

Entre dor e sonho, Nicolas segue firme. Cada chute, cada medalha e cada lágrima reafirmam seu amor incondicional pelo taekwondo.