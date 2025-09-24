SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho se manifestou nas redes sociais após deixar o Fluminense. O treinador lamentou a eliminação na Copa Sul-Americana, não se alongou sobre os motivos que o levaram a pedir demissão e voltou a cornetar os "gênios que estão destruindo o futebol".

"Infelizmente, não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e, por uma série de fatores, decidi que o melhor seria a minha saída", disse o técnico.

"Muito obrigado a imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de 'gênios' que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol."

O QUE ACONTECEU

Renato anunciou que pediu para sair do clube já no final da entrevista coletiva, nesta terça-feira (23), realizada após o 1 a 1 com o Lanús. O empate eliminou o Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana porque, na ida, os argentinos haviam vencido por 1 a 0

Ao comunicar sua saída do clube carioca, o treinador afirmou que sairia "para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol". Renato não especificou para quem seria sua crítica.

Eu acabei, antes de vir para cá [sala de coletiva], de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos. Infelizmente, saímos nesta quarta-feira (24) de uma competição, mas estamos muito bem no Brasileirão e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileirão, eu não estaria saindo. Como está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol. Renato Gaúcho

Pouco depois, o Fluminense confirmou o desligamento de Renato. Marcão, membro da comissão fixa, assume o cargo interinamente.