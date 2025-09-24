SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira, o Atlético-MG viveu uma noite gloriosa na Arena MRV. O Galo se classificou à semifinal da Copa Sul-Americana, ao vencer o Bolívar (BOL), por 1 a 0.

Bernard foi o herói da noite ao marcar o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Ele começou a partida no banco e entrou na primeira etapa após lesão de Alexsander.

Após o empate por 2 a 2 em La Paz, o Galo se garante na semifinal com a vitória. O time mineiro aguarda o vencedor do duelo entre Once Caldas (COL) e Independiente de Valle (EQU). Na ida, a equipe chilena venceu por 2 a 0. Eles se enfrentam ainda nesta quarta-feira.

O Galo volta a campo no próximo sábado, contra o Mirassol. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético ocupa a 16ª posição, com 25 pontos.

Ambas as equipes tiveram um primeiro tempo com pouca criatividade. O Bolívar mantinha uma posse de bola sem objetivo e se limitou a um chute de fora da área sem perigo para Everson.

Enquanto o Galo se incomodava com a comodidade do rival na Arena MRV, mas pouco conseguia ameaçar. Os únicos momentos que levantaram a torcida na etapa inicial foram já nos acréscimos, com um chute para fora de Scarpa e uma tentativa de gol olímpico de Hulk. Os jogadores do Atlético desceram para o intervalo sob vaias de sua própria torcida.

A volta para o segundo tempo trouxe os donos da casa com outra postura, tendo mais êxito em, pelo menos, incomodar o goleiro Lampe, que viu chutes de Scarpa e Arana passarem perto.

Sampaoli arriscou e tirou Hulk aos 28, acionando Biel. O camisa 77, logo em sua primeira jogada, conseguiu um pênalti marcado em campo, mas o VAR enxergou falta fora da área. Biel ainda se envolveria em outro lance polêmico, no qual os jogadores do Galo pediram nova penalidade.

No final, o Atlético pressionou em busca do gol e saiu com a classificação. Scarpa levantou bola na área aos 46, e Bernard, de cabeça, mandou no canto para anotar o tento da partida.

ATLÉTICO-MG

Everson; Lyanco, Vitor Hugo e Iván Román (Fausto Vera); Guilherme Arana (Caio Paulista), Alan Franco, Alexsander (Bernard), Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Reinier (Rony) e Hulk (Biel). T.: Jorge Sampaoli

BOLÍVAR

Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, Santiago Echeverría e José Sagredo; Ervin Vaca, Leonel Justiniano e Robson Matheus; Daniel Cataño (Dorny Romero), Damián Batallini (Pato Rodríguez) e Martín Cauteruccio. T.: Flavio Robatto.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Gol: Bernard, aos 46' do 2º tempo (CAM)

Amarelo: Igor Gomes, Fausto Vera, Bernard e Biel (CAM); Miguel Torrén e Cataño (BOL)