SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo ensaiou vencer com direito a lei do ex envolvendo Cuiabano, mas o goleiro Tiago Volpi salvou uma noite ruim dos atacantes do Grêmio, marcou de pênalti aos 44 minutos do 2º tempo e cravou o 1 a 1 em Porto Alegre. O jogo era atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.
O resultado deixou a equipe de Mano Menezes com 29 pontos e na 11ª posição do torneio. Os cariocas, por outro lado, desperdiçaram a chance de ultrapassar o Mirassol e continuaram no 5º lugar.
Os times voltam a atuar no domingo, agora pela 25ª rodada do Brasileirão. O Grêmio recebe o Vitória a partir das 11h, enquanto o Botafogo tem clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h.
GOLEIRO MINIMIZA LEI DO EX
Formado no Grêmio, Cuiabano iniciou a partida contra seu ex-clube no banco de reservas. O lateral, que chegou ao clube gaúcho ainda em 2016 e acabou vendido no ano passado justamente aos cariocas, substituiu o machucado Alex Telles ainda no 1º tempo.
Assim que foi acionado por Davide Ancelotti, o jogador de 22 anos recebeu vaias no estádio de Porto Alegre. E respondeu na bola: no início do 2º tempo, o atleta se infiltrou pela ponta esquerda e fez para o Botafogo com um belo chute. Ele não abdicou de comemorar.
Tiago Volpi reagiu à lei do ex com gol já aos 44 minutos, em pênalti convertido após mão na bola botafoguense em cobrança de falta. O goleiro não tomou muita distância e minimizou o prejuízo gaúcho em Porto Alegre.
GRÊMIO
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (Alex Santana), Dodi e Edenílson (Cristian Olivera); Willian (Cristaldo), Pavón (Alysson) e André (Jardiel). Técnico: Mano Menezes
BOTAFOGO
Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Matheus Martins; Artur, Jeffinho (Mateo Ponte) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Andrey Luiz de Freitas
VAR: Ilbert Estevam da Silva
Cartões amarelos: Marcos Rocha (GRE); Marlon Freitas, Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: Kaio Pantaleão (BOT)
Gols: Cuiabano (BOT), aos 8 min do 2º tempo; Tiago Volpi (GRE), aos 44 min do 2º tempo