RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Bahia na noite desta quarta-feira (24), de virada, em São Januário, e conseguiu um respiro em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu atrás no placar, mas aproveitou expulsão de Jean Lucas ainda no primeiro tempo e fechou o jogo em 3 a 1.

Sanabria abriu o placar em falha da defesa vascaína. Os comandados de Diniz, porém, marcaram com Coutinho -antes do intervalo-, Puma e Luciano Juba (contra).

Com o resultado, o time de Fernando Diniz chegou a 27 pontos -o Vitória, primeiro na degola atualmente, tem 22. Já o time baiano permaneceu com 37 e perdeu a chance de colar no G4.

O triunfo fez o Vasco quebrar um jejum: o resultado positivo em casa na competição nacional havia sido em 17 de maio. O duelo desta noite foi um jogo referente à 16ª rodada e que estava atrasado.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Cruzeiro, na Colina, enquanto o Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova.

COMO FOI O JOGO

Vasco e Bahia adotaram formações parecidas, mas estratégias um pouco diferentes. O jogo começou com os dois times pressionando e achando espaços na marcação. Os donos da casa, que buscavam pressionar a saída adversária, tinham um pouco mais de volume no campo ofensivo, enquanto o time visitante "empurrava" os comandados de Diniz para o centro e assustava nas transições em velocidade.

Quando o Vasco parecia um pouco melhor em campo, e rondando o gol de Ronaldo, a defesa voltou a falhar na saída e o Bahia abriu o placar. Hugo Moura entregou na esquerda para Lucas Freitas, que devolve errado. O volante dividiu com Sanabria, que levou a melhor e bateu na saída de Leo Jardim.

Com o placar favorável, os comandados de Ceni colocaram a bola no chão e tentavam atrair o Vasco -visando explorar as costas da defesa-, mas o plano durou pouco. Jean Lucas acertou uma cotovelada em Barros e foi expulso, após intervenção do VAR.

Diniz, então, logo sacou um zagueiro para colocar um atacante -David na vaga de Lucas Freitas. Desta forma, Hugo Moura passou para a linha de defesa e Nuno Moreira assumiu uma função mais recuada. Logo após pisar em campo, inclusive, David se envolveu em uma polêmica: os jogadores do Bahia o acusaram de ter acertado uma cotovelada em Gilberto, mas a arbitragem nada marcou.

O jogo ficou "quente" e mais tenso com o passar dos minutos. Com a vantagem numérica, o Vasco correu e conseguiu igualar o placar em gol de Coutinho, de cabeça.

Na volta do intervalo, o cenário do duelo foi quase que ataque contra defesa. O Vasco empurrando o Bahia, que, com um a menos, se fechou e tentava espaço para contra-ataques. Em meio a essa pressão, Puma aproveitou escanteio e, de cabeça, virou.

Neste cenário, Ceni fez modificações e colocou em campo Tiago, na vaga de Michel Araújo, e Rodrigo Nestor, no lugar de Everton Ribeiro. A ideia era que o Bahia conseguisse segurar um pouco mais a bola na frente e "arrastar" os defensores do Vasco. Já Diniz, por outro lado, mudou um pouco o posicionamento do time e tentou "segurar" um jogador no campo de defesa para equilibrar os espaços entre os momentos ofensivos e defensivos.

Em certo momento, o jogo ficou bem faltoso e "preso". Em um contra-ataque, porém, Nuno acionou Vegetti, que cruzou. Juba tentou afastar, mas mandou contra o próprio gol.

Na reta final, o Vasco ainda criou boas oportunidades, enquanto o Bahia parecia não ter "mais pernas" para buscar, ao menos, o empate.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Andrés Gómez (Benjamin Garré), Nuno Moreira (Lucas Oliveira) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

BAHIA

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende; Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Tiago); Willian José (Nicolás Acevedo), Sanabria (Iago Borduchi). Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Gilberto, Sanabria (BAH)

Cartão vermelho: Jean Lucas, do Bahia, aos 37'/1ºT

Gols: Sanabria, do Bahia, aos 30'/1ºT; Coutinho, do Vasco, aos 47'/1ºT; Puma, do Vasco, aos 15'/2ºT; Luciano Juba, do Bahia (contra), aos 31'/2ºT