SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais consistente time da América do Sul na atual década, o Palmeiras está de novo nas semifinais da principal competição do continente, a Copa Libertadores. A classificação foi obtida com uma vitória por 3 a 1 sobre o argentino River Plate, na noite de quarta-feira (24), no Allianz Parque, em São Paulo.

A formação alviverde havia triunfado na primeira partida do confronto, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dessa maneira, o campeão de 1999, 2020 e 2021 está nas semifinais pela quinta vez nas seis edições mais recentes do torneio. Seu adversário sairá do duelo entre São Paulo e LDU -no jogo de ida, no Equador, o time de Quito fez 2 a 0.

Foi um confronto que começou, ainda na Argentina, com clara superioridade alviverde. O Palmeiras se impôs na etapa inicial do primeiro jogo e abriu dois gols de vantagem, com um cabeceio de Gustavo Gómez e um chute de Vitor Roque. Após o intervalo, o River martelou até ao menos diminuir a vantagem, em um chute de Martínez Quarta desviado em Piquerez.

Na segunda partida, portanto, no Brasil, a equipe paulistana se viu com uma vantagem de um gol que durou pouco. Logo aos oito minutos, Gómez deu carrinho desastrado e cometeu falta, cobrada por Juanfer Quintero. Maximiliano Salas subiu bem, no primeiro pau, e deixou o placar geral do duelo em 2 a 2.

A tensão cresceu. Estabeleceu-se um jogo truncado, que teve a partir desse momento uma chance para cada equipe até o intervalo. Em cabeceio, Murilo parou no goleiro Armani. Do outro lado, Castaño se viu cara a cara com Weverton e, em vez de finalizar, buscou uma desastrada finta, bem marcada pelo arqueiro.

Mesmo sem alterações no intervalo, o Palmeiras voltou bem, estabelecendo-se no campo de ataque e trocando passes. Aos seis minutos, Piquerez teve espaço para cruzar da esquerda, e Vitor Roque cabeceou com liberdade. Armani chegou a fazer a defesa, mas a bola se ofereceu ao próprio Roque para o gol no rebote.

A essa altura, os bate-bocas e empurrões já eram constantes. Os palmeirenses pediram expulsão de Acuña em um desses entreveros, sem sucesso. O juiz uruguaio Andreas Matonte chegou a mostrar cartão vermelho a Salas, por segundo amarelo, antes de perceber que o jogador não tinha o primeiro.

Dos 20 minutos em diante, ficou claro o desenho do jogo. Ainda que sem velocidade pelos lados, o River buscava o ataque em toques pelo meio. O Palmeiras procurava fechar os espaços, bloquear o jogo de passes do adversário e, quem sabe, resolver de vez a classificação em um lance de felicidade.

No fim, sobressaiu o melhor time. Aos 46 minutos, em pênalti cometido por Acuña (expulso no lance) em Facundo Torres, Flaco López bateu no meio para sacramentar a classificação. Em seguida, aos 39, Flaco contou com desvio na zaga para fechar o placar e fazer a festa alviverde na zona oeste paulistana.