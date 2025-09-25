SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espetáculo "Bodrags Futebol Bar" será uma das atrações do Festival Cultura Futebol Clube, com programação gratuita na área externa do Museu do Futebol, no sábado (27), das 10h às 17h30.

"Bodrags", uma das quatro apresentações do evento, une a cultura drag ao esporte em uma comédia sobre futebol e resistência.

No enredo, uma família de drag queens é dona de um bar dedicado a um time, o Bombados Futebol Clube. O espaço é ponto de encontro para uma torcida também formada por drags.

A polêmica em torno de um beijo trocado entre o craque do time e uma das drags faz as personagens enfrentarem uma onda de cancelamento e perseguições, como se fossem responsáveis pela fase ruim da equipe.

Com o apoio de uma jornalista, as drags dão a volta por cima e convocam jogadores, comunicadores e o público para um beijaço da sorte.

"Seremos as primeiras drag queens a fazer uma apresentação no Pacaembu", comemora Lukas Lucarelli, ator e produtor da peça.

A comédia, montada originalmente na SP Escola de Teatro, já teve uma temporada no Espaço Parlapatões e foi elogiada por Alexia Twister, drag queen que ganhou o Prêmio Shell de Teatro pela interpretação em "Rei Lear", um dos textos mais conhecidos de William Shakespeare.

"Fico feliz em fazer parte disso, me vejo no palco com elas", disse sobre a montagem. Alexia lembrou que há alguns alguns anos não era tão comum ver drags queens em peças de teatro.

O festival no Museu do Futebol terá também a apresentação do quarteto musical Canto Pra Ceci, com "A Ginga do Mané, choros que homenageiam o futebol; apresentação do grupo Donos da Percussão; e a peça "Ensaio para Dois Perdidos", da Éssa Companhia de Teatro, inspirada em "Dois Perdidos numa Noite Suja" (1966), de Plínio Marcos, com um paralelo entre futebol e teatro.

Haverá ainda o lançamento da HQ "Impedimento", com a roteirista Gabi Junse e a editora Bebel Abreu.

Festival Cultura Futebol Clube

Quando Sábado (27), das 10h às 17h30

Onde Museu do Futebol

Preço Gratuito