RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Hoyama afirma que terá "toda paciência para voltar o melhor possível". Ídolo do tênis de mesa brasileiro, ele está internado desde o último dia 12 no Hospital do Coração, em São Paulo.

Dono de dez medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, Hoyama foi submetido a uma cirurgia na última segunda-feira, após sofrer um infarto, e vive a expectativa de receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

"Estou bem, e me recuperando bem também. Graças a Deus! [A recuperação] Será lenta, mas terei toda a paciência do mundo para voltar o melhor possível", afirma Hoyama à reportagem.

Hugo aproveitou para agradecer as mensagens que recebeu nos últimos dias. "Quero agradecer o apoio, orações de todos do Brasil inteiro! Com certeza foi importante para que tudo desse certo".

Em boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (24), o HCor informou que o ex-atleta está "evoluindo bem" e que a previsão de alta da UTI era "nas próximas 24 horas".

Hugo Hoyama é um dos grandes nomes do tênis de mesa nacional. Ele é o mesa-tenista com mais medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos: 10 de ouro, e tem ainda uma prata e quatro bronze. Além disso, tem seis participações em Jogos Olímpicos como jogador.