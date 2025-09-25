SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As semifinais da Copa Libertadores 2025 têm datas definidas. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

Dois times estão classificados. O Racing avançou ao eliminar o Vélez Sarsfield, enquanto o Palmeiras superou o River Plate.

Brasil ainda pode ter mais dois representantes nas semifinais. São Paulo e Flamengo lutam pela classificação na noite desta quinta-feira (25).

Conmebol ainda irá definir dias e horários dos jogos. A entidade aguarda a definição de todos os classificados para o anúncio.

A decisão da Libertadores será no fim de novembro em Lima, no Peru. O estádio Monumental foi o escolhido como o palco da decisão.

*

SEMIFINAIS DA LIBERTADORES 2025

Palmeiras x São Paulo ou LDU

Racing x Estudiantes ou Flamengo

*Times em negrito disputam o jogo de volta em casa.

CALENDÁRIO DA LIBERTADORES 2025

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)