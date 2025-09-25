Com uma goleada de 5 a 0, o Palmeiras derrotou o Sport, na noite desta quinta-feira (25) na Arena Barueri, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina.

As Palestrinas abriram o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça após cruzamento de Raissa Bahia. Cinco minutos depois, Greicy aproveitou boa jogada de Taina Maranhão para ampliar. Antes do intervalo, Isadora marcou o terceiro do Palmeiras em gol de pênalti.

O quarto gol da equipe da casa saiu aos 14 minutos da etapa final, com chute colocado de Laís Melo. Aos 31 minutos Bahia tocou para Anny Marabá, que deu números finais ao marcador.

Quem também avançou na competição foi a Ferroviária, que, jogando no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, bateu o Internacional por 2 a 0 graças a gols de Nat Vendito e Sissi.

Tags:
Copa do Brasil Feminina | Esportes | ferroviária | futebol | Internacional | Palmeira | sport

Agência Brasil - Palmeiras goleia Sport e chega à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se