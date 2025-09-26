RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foi sofrido, um verdadeiro teste para cardíaco. Após uma má atuação, o Flamengo perdeu no tempo normal para o Estudiantes por 1 a 0, ficou à beira da eliminação em La Plata (ARG), mas superou o nervosismo nos pênaltis e, com brilho do goleiro Rossi ?que se redimiu? venceu por 4 a 2 e garantiu a vaga às semifinais da Libertadores, onde enfrentará o também argentino Racing.
Rossi acabou vacilando no gol do Estudiantes no tempo normal, mas chamou a responsabilidade e pegou dois nas penalidades.
O jovem lateral esquerdo Benedetti, de 24 anos, fez o gol do Estudiantes no tempo normal e chegou a fazer outro, anulado pelo VAR. Nas penalidades, porém, ele desperdiçou sua cobrança. O outro que teve o pênalti defendido por Rossi foi Ascacíbar.
O ônibus que levava parte da comissão técnica rubro-negra ? além de integrantes do staff ? foi apedrejado na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi. Apesar do susto e dos estilhaços, o clube informou que não houve feridos. Os danos se resumiram às janelas trincadas do veículo.
Agora o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde neste domingo busca manter a liderança em duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena (SP). Nesta sexta o elenco ainda treina no CT do Defensa y Justicia, em Buenos Aires (ARG), antes de embarcar à noite para São Paulo. No sábado há um treino previsto para o CT do São Paulo, na Barra Funda (SP).
O JOGO
O primeiro tempo foi bastante agitado em La Plata. Apesar do Flamengo ter mais a posse de bola, o duelo teve uma trocação franca. Saúl comandava o meio de campo rubro-negro e chutou com capricho uma bola na trave. Já o Estudiantes tentava chegar na base do "chuveirinho". Quando tudo se encaminhava para o 0 a 0 até o intervalo, o árbitro deu dois minutos de acréscimo e foi justamente aos 47 que Benedetti acertou um chutaço e abriu o placar para o time da casa.
A etapa final ganhou ainda mais emoção pois o Flamengo se desalinhou em campo e passou a sofrer. O Estudiantes gostou do jogo e começou a pressionar enquanto o sistema defensivo rubro-negro batia cabeça. O time da casa, inclusive, chegou a fazer o segundo, bem anulado pelo VAR. Os minutos finais foram um verdadeiro drama para o Fla, que se segurou e o jogo foi para os pênaltis.
ESTUDIANTES
Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Gastón Benedetti; Medina (Alexis Castro), Amondaraín (José Sosa), Ascacibar e Arzamendia (Cetré); Palacios (Fabrício Pérez) e Guido Carrillo (Alario). T.: Eduardo Domínguez.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Samuel Lino, Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique). T.: Pedro.
Local: UNO Jorge Luís Hirschi, em La Plata (ARG)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
VAR: José Cabero (CHI)
Cartões amarelos: Santiago Nuñez (EST); Léo Pereira (FLA)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Benedetti, aos 47 minutos do primeiro tempo (EST)