SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NFL anunciou nesta sexta-feira (26) que realizará um jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2026. Os times envolvidos e a data da partida ainda não foram oficializados.

O acordo prevê a realização de ao menos três jogos da temporada regular no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. O primeiro duelo acontecerá já no ano que vem.

Será a primeira vez que o Maracanã receberá partidas de futebol americano. Além do Rio de Janeiro, a NFL levará, em 2026, um jogo para Melbourne, na Austrália.

Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul. Roger Goodell, comissário da NFL

A parceria em múltiplos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

A NFL já trouxe dois jogos para o Brasil, ambos realizados na Neo Química Arena, em São Paulo. No início deste mês, a casa do Corinthians foi palco da vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs.

Ao todo, 56 jogos da história da NFL foram disputados fora do território norte-americano, em cidades como Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto.

DESEJO ANTIGO

Roger Goodell, emissário da NFL, afirmou no início do mês que a Liga gostaria de mandar jogos para o Rio de Janeiro. Ele disse ainda que o país continuará recebendo jogos da liga por "muito tempo".

Temos muita demanda por esses jogos, então esta comunidade merece. Tivemos grande sucesso no ano passado e continuaremos aqui por muito tempo. Obviamente, o Rio de Janeiro é um lugar onde temos interesse de jogar em algum momento. Nunca vamos abandonar o Brasil, continuaremos jogando aqui. Roger Goodell, em entrevista ao SporTV