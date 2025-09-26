SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, fechou um acordo para realizar partidas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir de 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26).

Para o próximo ano, está previsto um confronto na cidade. Os times ainda não foram anunciados, pois o calendário da competição é definido somente em abril.

Ao menos outros três jogos devem ocorrer no estádio até 2030.

Nos últimos dois anos, a liga americana organizou duas partidas no Brasil, ambas em São Paulo. Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29. Neste ano, o Los Angeles Chargers superou os Chiefs pelo placar de 27 a 21.

"Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul", diz o executivo da NFL, Roger Goodell.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (MDB), também comemorou o anúncio.

"Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial", disse ele.